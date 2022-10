Schwerpunkte

Am 22. Januar wird in Oberboihingen ein neuer Bürgermeister gewählt

28.10.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am 31. Oktober scheidet Torsten Hooge aus dem Amt des Bürgermeisters aus. Der Gemeinderat legte am Mittwoch das Prozedere für die nun anstehende Neuwahl fest.

Am 22. Januar entscheidet sich, wer als Bürgermeister ins Oberboihinger Rathaus einzieht. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. Die Weihnachtszeit in Oberboihingen könnte in diesem Jahr alles andere als besinnlich werden. Wenn alle ein wenig ruhiger werden und dem Ende des Jahres entgegensehen, bereitet man sich in der Gemeinde gerade auf die Bürgermeisterwahl vor. Die wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch auf den 22. Januar terminiert. Denn so schreibt es die Gemeindeordnung vor, die Wahl muss spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle stattfinden.