Altpapiersammlung

08.10.2021

KÖNGEN. Am Samstag, 9. Oktober, sammelt der Krankenpflegeverein wieder Altpapier. Das Papier oder die Kartonagen sollen gebündelt und in handlichen Größen am Straßenrand abgelegt werden. Die Sammler der Aussiedlerhöfe werden gebeten sich telefonisch zu melden: (0 70 24) 45 68 19 pm