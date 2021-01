Schwerpunkte

Altpapier kann gebracht werden

18.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (pm). Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Oberboihingen, sammelt am Samstag, 23. Januar, das Altpapier ein. Die Sammlung wird wieder als „Bring-Sammlung“ organisiert. Das Papier kann von 8.30 bis 12.30 Uhr an den bereitgestellten Containern auf dem Skaterplatz an der Ecke Neckar-/Max-Eyth-Straße angeliefert werden. Das Papier wird von den anwesenden Helfern aus dem jeweiligen Fahrzeug ausgeladen. Wir bitten den Anweisungen der Helfer unbedingt Folge zu leisten. Um die Hygieneregeln einhalten zu können, müssen die Anlieferer in ihren Fahrzeugen bleiben. Der Erlös der Sammlung kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute. Nähere Informationen zur Sammlung gibt es bei Michael Riempp, Telefon (0 70 22) 60 49 03.