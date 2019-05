Altbürgermeister Weil wird Ehrenbürger

KÖNGEN (sg). 32 Jahre war Hans Weil Chef im Köngener Rathaus. In dieser Zeit hat er viele Weichen gestellt, die sich für Köngen als gute Entscheidungen herausgestellt haben. Nun wird Hans Weil im Juli 70 Jahre alt. Ein würdiger Anlass, dem verdienten Altbürgermeister das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Dies soll im Rahmen einer Feierstunde am 20. Juli geschehen, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss. Das Ehrenbürgerrecht ist eine Auszeichnung, von der in Köngen sparsam Gebrauch gemacht wird, damit die Bedeutung der Auszeichnung nicht entwertet wird. Daher haben bislang nur Altbürgermeister Erwin Rath und Kurt Ehmann diese Ehrenbürgerrechte verliehen bekommen.