Als Praktikant auf Kreuzfahrt

Daniel Klein ist ab 5. Mai in „Verrückt nach Meer“ in der ARD zu sehen

Daniel Klein pm

KÖNGEN (pm). Im Februar berichtete die Wendlinger Zeitung über den Köngener Schreinermeister Daniel Klein, der auf der MS Albatros als Praktikant in See stach. Die ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ war damals schon ein Straßenfeger in Köngen. Nun kommen neue Folgen mit dem sympathischen Köngener. Am kommenden Dienstag, 5. Mai, 16.10 Uhr, legt das Kreuzfahrtschiff ab und bringt die Zuschauer an die Süd- und Ostküste Afrikas. In Zeiten der Reisebeschränkungen wegen des Corona-Virus ist das vielleicht ein kleiner Ersatz. Und eine kleine Vorfreude darauf, was vielleicht noch vor einem liegt, wenn das Leben wieder in einem normaleren gewohnteren Rhythmus läuft.