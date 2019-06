Als Erstes fliehen die Vögel

26.06.2019, Von Peter Dietrich

Das Robert-Bosch-Gymnasium erlebt einen bewegenden Tag mit dem „Pianist aus den Trümmern“

Am Schluss wollte Aeham Ahmad gar nicht mehr aufhören zu spielen. Die Zuhörer in der voll besetzten Aula des Robert-Bosch-Gymnasiums (RBG) erhoben sich, um ihn zu ehren. So ging ein eindrücklicher und bewegender Abend mit dem „Pianist aus den Trümmern“ am Montag zu Ende.

Der Pianist Aeham Ahmad am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen. Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Das Foto, wie Aeham Ahmad mitten in den Trümmern von Damaskus sitzt und Klavier spielt, ging um die Welt. Doch, so beginnt Aeham Ahmad sein Buch „Und die Vögel werden singen“, Bilder erzählen nie einen Anfang und sie verschwiegen auch das, was nach ihnen kommt. Aus diesem Buch lasen Schüler der Schulentwicklungsgruppe beim Biografiekonzert Ausschnitte vor, mit hervorragendem Sprachgefühl. Das erfreue das Herz der Deutschlehrerin, sagte die Schulleiterin Karin Ecker.