Alle Gewerke aus einer Hand

19.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Stadtwerke Esslingen und Netze BW intensivieren Zusammenarbeit

(pm) Gute Neuigkeiten für Bauherren und Hauseigentümer in der Region Esslingen: Die Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG und die Netze BW GmbH intensivieren ihre Zusammenarbeit beim Erstellen von Hausanschlüssen und bieten nun alle Gewerke aus einer Hand. Dies haben die beiden Unternehmen jetzt auch in einer Kooperationsvereinbarung festgehalten.

Weiter heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung: In den Kommunen Esslingen, Wendlingen, Aichwald, Wernau, Köngen, Denkendorf und Ostfildern betreiben die Stadtwerke Esslingen die Gas- und die Netze BW die Stromnetze. Damit der Mehraufwand für eine jeweils separate Bauausführung bei den Hausanschlüssen entfällt, stimmen sich die Netzbetreiber im Vorfeld ab und beauftragen die ausführenden Firmen gemeinsam.

So können alle Medien, wie zum Beispiel Strom, Gas, Telekommunikation über eine Mehrspartenhauseinführung in das Gebäude geführt werden. Das heißt: Nur eine Tiefbaufirma, nur ein Graben, alle Anschlüsse sitzen an einer Stelle im Haus. Aufwand und Unannehmlichkeiten werden so auf ein Minimum reduziert.