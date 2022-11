Schwerpunkte

Adventsaustellung im Wendlinger Stadtmuseum eröffnet

28.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN. Traditionell am ersten Advent wird im Wendlinger Stadtmuseum die Advents- und Weihnachtsausstellung eröffnet. Mit dem Titel „Ein Leben am Polarkreis“ ist sie dieses Jahr der Wendlingerin Ingeborg Deuschle gewidmet, die in den 1950er-Jahren nach Kanada ging und dort drei Jahre lebte. Ihren Nachlass, viele Fotografien, Filme und Reliquien, hat sie dem Stadtmuseum vermacht.

Auf die Spuren der Wendlingerin Ingeborg Deuschle können sich die Besucher der Ausstellung im Rathaus begeben. Foto: Holzwarth

Bürgermeister Steffen Weigel und der Vorsitzende Joachim Kuschel begrüßten am Sonntagvormittag zahlreiche Gäste und auch Ingrid Lehmann und Dagmar Deuschle, die beiden Töchter Ingeborg Deuschles zur Ausstellungseröffnung. Dagmar Deuschle erinnerte an ihre Mutter: „Die vielen Geschichten unserer Mutter aus Kanada sind heute noch präsent, sie hätte es geliebt, heute dabei zu sein“. Ingrid Lehmann, die die Ausstellung zusammen mit den Museumsmitarbeitern arrangiert hat, bezeichnete die Schau als „eine Reise ihrer Mutter zurück in die 50er-Jahre.

Bis 2. Februar ist die Ausstellung im alten Pfarrhaus des Stadtmuseums noch zu sehen. jh