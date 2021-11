Schwerpunkte

ADFC-Geschäftsführer Mathias Rady sieht in Wendlingen viel Potential für Radwege

15.11.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Geschäftsführer des ADFC-Kreisverbandes Esslingen, Mathias Rady, sieht in Wendlingen durchaus Potenz ial für attraktive Radwegeachsen. Schutzstreifen hält er für schnelles Vorwärtskommen ungeeignet.

Foto: ÖDP

WENDLINGEN. Peu à peu nehmen die Radschutzstreifen in Wendlingen zu. Jüngst beispielsweise in der Bahnhofstraße und in der Kapellenstraße. Damit will die Stadtverwaltung auch bei Autofahrern Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass es auf der Straße auch noch andere Verkehrsteilnehmer gibt. Eine Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat dagegen ergeben, dass viele Radfahrer sich auf den markierten Streifen nicht sicher fühlen. Sie weichen lieber auf Gehwege aus.