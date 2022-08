Schwerpunkte

Kommentar

Achtung: Murks!

25.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

An Radfahrer hat man beim Neubau der L 1250 nicht gedacht.

Von Sylvia Gierlichs

Radfahren ist in. Und in Zeiten des Klimawandels wäre das Rad die umweltfreundlichste Methode, um von A nach B zu kommen. Doch nicht überall ist es leicht, von A nach B zu kommen. Das gilt erstaunlicherweise auch für die neugebaute L 1250. Denn hier, das kann man getrost unterstellen, wurde schlicht vergessen, vom Oberboihinger Froschländer-Kreisverkehr aus einen Radweg an die neue Straße zu bauen.