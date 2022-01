Schwerpunkte

Abschied von Friedrich Starz

31.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Sozialverband VdK trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden.

WENDLINGEN. Der Sozialverband VdK – Ortsverband Wendlingen trauert um seinen am 16. Dezember des vergangenen Jahres verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Friedrich Starz, dessen Urne am 21. Januar im Friedwald in Wangen im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt wurde. Dass die Benachrichtigung von seinem Tod erst nach der Beisetzung erfolgte, war der Wunsch des Verstorbenen, den natürlich die Vorstandschaft des VdK-Ortsverbands respektierte.

Friedrich Starz ist 1991 in den VdK eingetreten und hat sich während seiner 30-jährigen Mitgliedschaft um den VdK verdient gemacht. Sein Wirken war geprägt vom VdK-Leitspruch „Im Mittelpunkt der Mensch“, den er zu seinem eigenen machte. Dies stellte er während seiner achtjährigen Tätigkeit im VdK-Kreisverband Nürtingen, wo er das Amt des Kreisverbandobmanns für Rentner bekleidete, ebenso unter Beweis wie bei seiner über 20-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Wendlingen. Für seine Treue und seine Verdienste um den VdK wurde Friedrich Starz mit dem goldenen Treueabzeichen des VdK Deutschland und der goldenen Verdienstnadel des VdK Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Tod von Friedrich Starz hinterlässt im Ortsverband Wendlingen eine große Lücke. pm