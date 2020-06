Schwerpunkte

Abfallentsorgung: Längere Öffnungszeit

03.06.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Ab Juni bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb zur Entlastung stark frequentierter Entsorgungseinrichtungen des Landkreises auf folgenden Anlagen zusätzliche Öffnungszeiten an: Das Kompostwerk Kirchheim in der Nürtinger Straße 120 ist samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Hier können Grünabfälle und Elektro-Schrott abgeliefert werden. In Filderstadt ist die Kombi-Entsorgungsanlage Eichholz in Bonlanden zusätzlich am Freitagvormittag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Hier kann sowohl Recyclingmaterial als auch Grünschnitt abgegeben werden. In Neuhausen öffnet der Grünschnitt-Sammelplatz und Recyclinghof samstags bis 14 Uhr. Beim Besuch aller Entsorgungseinrichtungen sind einfache Mund-Nasen-Abdeckungen zu tragen. Weitere Infos unter www.awb-es.de oder in der Abfall-App.