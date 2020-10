Schwerpunkte

„Abend der 1000 Lichter“ abgesagt

14.10.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Infektionsgeschehen zu hoch: Auch die Musikschule verzichtet auf Veranstaltungen – Kabarett mit Arnulf Rating gecancelt

Absagen über Absagen: Jetzt hat es auch den geplanten Abend der 1000 Lichter getroffen. Gestern fiel der Entschluss, den langen Verkaufsabend in der Wendlinger Innenstadt doch nicht stattfinden zu lassen. Die hohen Infektionszahlen mahnen zur Vorsicht.

Feuerkünstler in Aktion: Darauf und auf vieles mehr muss in diesem Jahr verzichtet werden. Foto: WZ-Archiv

WENDLINGEN. Noch im Juli waren die Wendlinger Händler zuversichtlich. Fünf Monate mit Corona und mit einigen Erfahrungen mehr waren die Einzelhändler bereit, den langen Einkaufsabend durchzuführen. Nachdem sich die Lage in der vergangenen Woche im Kreis Esslingen jedoch verändert hat und auch in Wendlingen die absoluten Zahlen auf 41 Infizierte in Quarantäne gestiegen sind, „geht die Sicherheit vor“. Dies habe zu dem Entschluss geführt, dass der Abend der 1000 Lichter in diesem Jahr nicht stattfinden könne, erklärte Wilfried Schmid auf Nachfrage unserer Zeitung. Schmid ist der Vorsitzende der Einzelhandelsvertretung „Wendlingen am Neckar aktiv“, unter deren Federführung der Abend der 1000 Lichter jedes Jahr zur Adventszeit stattfindet. Diese Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen und wurde nach Schmids Worten „schweren Herzens“ getroffen, „ungeachtet, was erlaubt ist oder nicht“.