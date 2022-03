Schwerpunkte

Ab Mitte März wird die Autobahn Richtung München saniert

03.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Zwischen Denkendorf und Wendlingen werden die Betonplatten aus- und eine Asphaltfahrbahn eingebaut. Dazu wird in den kommenden Tagen eine Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn verschoben. Auch das Sulzbachtalviadukt und die Talbrücke werden saniert.

Die drei Fahrbahnen der A 8 zwischen Denkendorf und Wendlingen (vorne) werden bis Dezember saniert. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN/KÖNGEN. Vom 14. März bis voraussichtlich Dezember 2022 erneuert die Autobahn-GmbH Niederlassung Südwest auf der A 8 zwischen Wendlingen und Denkendorf auf 3,1 Kilometern die Fahrbahn in Richtung München. Dabei werden die vorhandenen Betonplatten aus- und die Straße in Asphaltbauweise neu aufgebaut. In diesem Rahmen erfolgt ebenfalls zur Nutzung von Synergieeffekten, Kosteneinsparung und Vermeidung von Sanierungsstau die Instandsetzung von zwei 1980 erbauten Autobahnbrücken in diesem Streckenabschnitt: der Talbrücke Denkendorf und des Sulzbachtalviadukts.