A Mensch möcht i bleibm

14.09.2019, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Zeltspektakel geht mit Zugpferd Wolfgang Ambros ins Rennen – Basement Big Band am Sonntagmittag als lokales Highlight

Foto: Schönhofer

WENDLINGEN. Es wird Herbst. Die Nächte werden länger, die Grillabende auf der Terrasse weniger. Wie schade, denken manche. Andere sind voller Vorfreude. Denn Herbst, das heißt auch immer: ab ins Zelt. Ja, noch vier Wochen, dann geht im Zirkuszelt unterhalb des Wendlinger Sportgeländes Im Speck der Vorhang auf. Und der Erste, der am Donnerstag, 10. Oktober, ins Scheinwerferlicht tritt, ist Altmeister Wolfgang Ambros. Begleitet wird der Mitbegründer des Austropops von seinem langjährigen Weggefährte Günter Dzikowski sowie Roland Vogl. So ganz neu ist ihm das Zeltspektakel nicht. Immerhin war er schon 2010 in Wendlingen und löste dort mit seinem Auftritt Jubelstürme aus. Der Auftritt in einem Zirkus ist Ambros ohnehin nicht fremd. Mehrfach füllte er die Ränge des Münchner Circus Krone. Und das taugt ihm schon, so nah am Publikum zu sein. „In einem Zirkus ist immer eine ganz besondere Stimmung. Die Magie des Zirkus überträgt sich darin irgendwie auf einen selbst“, sagt er im Gespräch mit der Wendlinger Zeitung.