Schwerpunkte

9,7 Millionen für die Barrierefreiheit

13.07.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Die Deutsche Bahn modernisiert sechs Bahnhöfe auf der Teckbahn. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich für die Bauarbeiten.

Gestern starteten Vertreter aus Politik, von der Deutschen Bahn und dem Verband Region Stuttgart mit dem Spatenstich die Modernisierung der kleinen Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen. Foto: Krytzner

Die Fahrgäste der Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen können sich freuen: An den Stationen Kirchheim Süd, Dettingen, Owen, Brucken, Unter- und Oberlenningen gibt es ab diesem September mehr Komfort für Reisende. Ab Ende Juli starten die 9,7 Millionen Euro teuren Bauarbeiten, die nach Abschluss das stufenlose Einsteigen, moderne Beleuchtung und mehr Wetterschutz bieten sollen. Während der Modernisierung in den Sommerferien fährt die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen. Während der Bund 7,8 Millionen Euro zuschießt, beteiligt sich der Verband Region Stuttgart mit 1,9 Millionen Euro an den Baukosten.