70. Vinzenzifest in Wendlingen ist eröffnet

23.07.2022 19:23

Bei schwülwarmem Wetter ist das 70. Vinzenzifest in Wendlingen heute Nachmittag von Bürgermeister Steffen Weigel eröffnet worden. Zahlreiche Bürger und Bürgerinnen sahen unter schattigen Platanenbäumen auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz zu den Klängen des Blasorchesters De Selle Volkstänze der Tanzgruppe der Banater Schwaben im Kreisverband Esslingen/Wendlingen unter der Leitung von Renate Krispin sowie einer Tanzgruppe des Südwestdeutschen Gauverbandes und der Egerländer Gmoi Wendlingen. Erstmals findet das Erntedankfest nicht wie bisher Ende August, sondern am neuen Termin dieses Wochenende statt – und das soll künftig auch so bleiben. Weigel zeigte sich überzeugt davon, dass das Vinzenzifest nur dann in eine neue Ära nach der Erlebnisgeneration getragen werden könne, „wenn wir es als Stadtfest der Stadt Wendlingen auf einer sehr breiten Basis verankern“, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Durch die Terminverlegung sei dies besser möglich, da viele gesellschaftliche Gruppen, Vereine, Schulen und Kindergärten in den Sommerferien eine Teilnahme sonst nicht schultern könnten. gki/Foto: Miskic