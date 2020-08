Schwerpunkte

3K-Festival: Es gibt noch Tickets

KÖNGEN (pm). Auch das 3K-Festival in Köngen wird in diesem Jahr etwas anders organisiert sein, als die Fans des Kleinkunst-Events es gewöhnt sind – der Corona-Pandemie geschuldet. Los geht es am kommenden Freitag, 14. August, 20 Uhr: Präsentiert wird atemberaubende und unterhaltsame Wortakrobatik beim Poetry-Slam „Dichterwettstreit deluxe“. Slam Poeten und -Poetinnen präsentieren ihre selbstverfassten Texte. Dabei stehen ihnen nur Text und Stimme zur Verfügung, um das Publikum zu begeistern, das die einzelnen Poeten bewertet. Doch weckt der Ausdruck „Dichterwettstreit“ oft falsche Erwartungen. Bei einem Poetry Slam erleben ZuschauerInnen nicht nur tiefsinnige Lyrik, sondern auch sympathisches Storytelling, humorvolle, philosophische oder nachdenkliche Texte.

Anny Hartmann kommt zum 3k-Festival. pm

Am Samstag, 15. August, startet das 3K-Kulturprogramm um 15 Uhr mit dem Programm für die „Kleinen“. Clown Tilo verzaubert sein Publikum in einer einzigartigen Zauber- und Ballonshow. Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr mit musikalischer Unterhaltung von „What The Same Hill“. Kabarettistin Anny Hartmann – die pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts – beginnt ihr Programm um 20 Uhr mit ihrem neuen Programm „No Lobby is perfect.“Als Diplom Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Wer Anny Hartmann live sieht, kann sich ein paar Semester VWL-Studium ersparen. Anny Hartmann ist schnörkellos und unangepasst, besitzt einen scharfen Verstand und eine ebenso scharfe Zunge, sie ist inspirierend aktivistisch und erfreulich konstruktiv. Das Publikum kann sich auf einen gelungenen Abend voller Humor, Scharfsinn und Schlagfertigkeit freuen. Anny Hartmann regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an und dennoch gibt es viel zu lachen.