25 000 Primeln und ganz viel Frust

12.02.2021 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Gärtnereien und Blumenfachgeschäfte können im Lockdown ihre saisonale Ware nur sehr begrenzt verkaufen

Gärtner im Landkreis machen gemeinsam mit Kreisgärtnermeister Hansjörg Schmauk (zweiter von rechts) auf die Misere der Branche während des Lockdowns aufmerksam. Foto: Weiß

Eigentlich sorgen Primeln mit ihren fröhlich-bunten Blüten für gute Laune. Gärtnermeister Hansjörg Schmauk aus Köngen kann sich im Moment aber an der farbenfrohen Pracht nur bedingt erfreuen: Rund 25 000 der früh blühenden Pflanzen warten in seinen Gewächshäusern derzeit darauf, in den Verkauf zu kommen. Der Lockdown freilich macht es schwierig, die Ware an den Kunden zu bringen.