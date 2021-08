Schwerpunkte

25. Weindorf bescherte eine musikalische Sternstunde mit Pop und Rock

Nach einem kühlen Start am Donnerstag machten die Wetterkapriolen am Freitag endlich mal Pause: pünktlich zum Wochenende wurde es warm und die Gäste auf dem Wendlinger Weindorf genossen den Start ins verdiente Wochenende mit Musik und kulinarischen Gaumenfreuden. Mit italienischen, schwäbischen und französischen Weinen prostete man sich in geselliger Runde zu. Einen klasse Auftritt hatte die Band Sound of Integration. Mit Pop- und Rock-Songs wie etwa von Amy Winehouse und anderen Künstlern bescherte die Gruppe und ihre Leadsängerin einen unvergesslichen Abend auf dem 25. Weindorf. Zeitweise war das Weindorf-Publikum komplett aus dem Häuschen, und die Band durfte nur nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen. Teil zwei des Weinfests folgt diese Woche, von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. August, wieder mit viel Musik. gki/Foto: Holzwarth