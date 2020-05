21-Jähriger wegen Brandstiftung in Wendlinger Flüchtlingsunterkunft angeklagt

13.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Der Mann, der im Dezember sein Zimmer in der Unterkunft in Wendlingen angezündet hat, wird als schuldunfähig eingestuft

WENDLINGEN/STUTTGART. Mitte Dezember 2019 wurde die Wendlinger Feuerwehr kurz vor 6 Uhr zur Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße gerufen. Ein damals 20-jähriger Syrer hatte in seinem Zimmer Feuer gelegt, indem er Zeitschriften, eine Jacke und eine Decke in Brand setzte. In der Unterkunft entstand dadurch ein Schaden von etwa 100 000 Euro. Die übrigen etwa 25 in der Unterkunft anwesenden Menschen konnten sich ins Freie retten, teils auch über die Fenster, weil die Flure verraucht waren. Der Syrer wurde wenig später in der Unterboihinger Straße aufgegriffen und festgenommen.

Gestern wurde die Verhandlung am Landgericht Stuttgart gegen den jungen Mann eröffnet, dem in der Anklage schwere Brandstiftung vorgeworfen wird. Weil er jedoch unter Wahnvorstellungen leide, sei er nicht in der Lage gewesen, das Unrecht einzusehen. Der Syrer ist mittlerweile aus der Haftanstalt in eine Klinik für forensische Psychiatrie im Kreis Ravensburg verlegt worden.