2021 gab es mehr Geburten als in den zehn Jahren zuvor

25.01.2022

Das Standesamt Wendlingen zieht Bilanz: Unter den 178 neuen Erdenbürgern sind drei Zwillingspärchen.

2018 heirateten so viele Brautpaare wie in den letzten elf Jahren in Wendlingen nicht: insgesamt 82. Im letzten Jahr waren es 62 Paare. Foto: Adobe Stock/Meid

WENDLINGEN. Zum Jahresanfang gibt das Standesamt in Wendlingen Zahlen und Fakten heraus zu Geburten, Eheschließungen und Todesfällen im vergangenen Jahr. So ist der Geburtentrend im Jahr 2021 deutlich gestiegen. Insgesamt konnten 178 neue Erdenbürger im vergangenen Jahr begrüßt werden. Gegenüber 2020 waren das 26 Babys mehr. Verglichen mit den letzten zehn Jahren war 2021 das geburtsstärkste Jahr seit 2011. Davon waren drei Hausgeburten. Die restlichen Kinder haben in den umliegenden Kliniken das Licht der Welt erblickt. Drei Eltern konnten sich im letzten Jahr über Zwillinge freuen. Weitere Ausreißer gab es 2014 mit 145 Neugeborenen (17 Kinder mehr gegenüber 2013) und 2016 als 166 Kinder neu geboren wurden, 2015 waren es gerade mal 133 und damit 33 weniger.