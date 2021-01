Schwerpunkte

2021 bleibt eine große Herausforderung

28.01.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Das Virus schwingt in den Stellungnahmen der Fraktionen im Wendlinger Gemeinderat immer mit

Die Corona-Pandemie bestimmt nicht nur den Bundes - und die Landeshaushalte. Diesen besonderen Herausforderungen müssen sich vor allem auch die Haushalte der Kommunen stellen. Der Haushalt 2021 ist besonders davon geprägt, wie den Stellungnahmen der vier Fraktionen im Wendlinger Gemeinderat zu entnehmen ist.

Das Thema Klima- und Naturschutz ist bei den Fraktionen übergreifend. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Wohl einmalig war dabei, dass die Reden diesmal lediglich in Schriftform für die Öffentlichkeit vorlagen und nicht während der Sitzung am Dienstagabend – wie gewöhnlich – von den Fraktionsvorsitzenden verlesen wurden. Dies war laut Bürgermeister Weigel in Absprache mit den Fraktionen geschehen, um damit die Sitzungsdauer zu straffen. Auch hier eine Vorsichtsmaßnahme wegen Corona und der damit verbundenen Ausgangssperre.