Schwerpunkte

Hauptversammlung der Oberboihinger Feuerwehr: 2020 war ein schwieriges Jahr

08.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

In Präsenz hielt die Oberboihinger Feuerwehr ihre Hauptversammlung in der Gemeindehalle ab

OBERBOIHINGEN (pm). Kommandant Benjamin Seidl konnte vergangenen Freitag die Mitglieder der Einsatz- und Altersabteilung in der Gemeindehalle begrüßen. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Torsten Hooge berichtete Seidl, dass die Wehr zum Jahresende 64 aktive Feuerwehrangehörige zählte. Die Gesamtstärke über alle Abteilungen beträgt 99 Personen.

Das Jahr 2020 werde allen noch lange in Erinnerung bleiben. Der völlig unerwartete Tod von Kommandant Hartwig Seidl habe im Sommer die Wehr schwer getroffen. Zudem sei der Dienstbetrieb durch die Corona-Pandemie auf den Kopf gestellt worden und nur eingeschränkt möglich gewesen. Kameradschaftliche Aktivitäten mussten komplett entfallen. Auch die außerplanmäßige Wahl des neuen Kommandanten Benjamin Seidl sowie des Dritten Stellvertreters Sebastian Ludwig im Herbst 2020 wurde pandemiebedingt als Briefwahl organisiert.

Zu 22 Einsätzen musste die Wehr im Jahr 2020 ausrücken. Nennenswert war der Brand der Lidl-Filiale im Oktober in Wendlingen, zu dem die Oberboihinger zur Überlandhilfe alarmiert wurden. Die Feuerwehrmitglieder leisteten im Jahr 2020 insgesamt 780 Einsatzstunden ab. 1800 Stunden wurden in Übungs- und Ausbildungsdienste investiert, die meisten fielen für die Einweisung in das neue Hilfeleistungsfahrzeug HLF 10 und die Übernahme der Gefahrenabwehr des Albvorlandtunnels an, die gemeinsam mit anderen Wehren gemacht wird.