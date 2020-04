2019 gab es 91 neue kleine Köngener

14.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Standesamtsstatistik: In Köngen wollten 96 Menschen 2019 keiner Kirche mehr angehören

Die Auswertung der standesamtlichen Statistik in den Kommunen bietet immer wieder interessante Einblicke. In Köngen veröffentlichte die Gemeindeverwaltung nun die Zahlen, Daten und Fakten für 2019.

Die meisten Babys kamen in Köngen 2019 im November zur Welt. Foto: Adobe Stock

KÖNGEN (pm/sg). Welche Trends zeichnen sich in Köngen in der Geburtenstatistik ab? Welche Namen für die neuen Erdenbürger sind die beliebtesten? Wie viele Paare gaben sich das Jawort? Darüber gibt die Statistik des Standesamtes Auskunft.

91 Babys konnten 2019 in Köngen begrüßt werden. Das sind 13 weniger als 2018. 44 der neuen Köngener Einwohner waren Mädchen, bei den Buben waren es 47. Ein Zwillingspaar war ebenfalls unter den Neugeborenen. Die Eltern konnten sich über zwei Mädchen freuen.

Bei den beliebtesten Vornamen stemmte sich Köngen gegen den bundesweiten Trend, der bei den Jungs Ben den Spitzenplatz verschaffte. In Köngen entschieden die Eltern sich am häufigsten für Samuel. Bei den Mädchen machte Emma bundesweit das Rennen, in Köngen war es Amelie.