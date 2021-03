Schwerpunkte

1500 Euro: Bürotex unterstützt Asha Varadhi

19.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Firma Bürotex metadok ist eines der vier Unternehmen der Bürotex-Gruppe mit Sitz in Nürtingen, die sich als kompetenter und vertrauensvoller Partner für selbstbetriebene IT-Lösungen auszeichnet. Ein eigenes Rechenzentrum, langjährige Erfahrung in den Bereichen IT-Security, Prozessoptimierung, Automatisierung, Cloud-Telefonie und Dokumentenmanagement garantieren den Kunden eine zeitgemäße und flexible IT-Infrastruktur. Das Unternehmen unterstützt seit einigen Jahren den Köngener Verein Asha Varadhi – aktuell mit 1500 Euro. Der geschäftsführende Gesellschafter Werner Führer hat die Projekte von Asha Varadhi bei einer Gruppenreise im Jahr 2017 persönlich kennen gelernt. Er war wie die anderen Mitreisenden vom Straßenkinderheim „Sneha Sadan“ in Miyapur/Hyderabad sehr beeindruckt. In diesem Heim leben 40 bis 60 Mädchen, die von ihren Eltern verlassen wurden oder Waisen sind und von der Polizei auf den Straßen oder oft auf Bahnhöfen aufgegriffen werden. Die betreuenden Schwestern des „Jesus Mary Joseph“-Ordens sorgen liebevoll dafür, dass die Mädchen ihr Trauma verarbeiten können, eine gesunde Ernährung und eine gute Schulbildung erhalten. Mit der Spende werden fünf Computer für die Mädchen finanziert. Das Bild zeigt Leonie Führer (Organisation, Contractmanagement) mit ihrem Vater Werner Führer. pm