15 Jahre Horizonte-Gottesdienste

Pfarrer Dieter Bofinger spricht über ein aktuelles Thema am 21. Juli

Redner beim nächsten HorizonteGottesdienst: Dieter Bofinger Foto: pm

WENDLINGEN (pm). „Der Wille zur Macht und der Dienst am Nächsten – ein Widerspruch?“ ist der Titel des Vortrags im Rahmen des „Horizonte“-Gottesdienstes am Sonntag, 21. Juli, um 18.30 Uhr in der Johanneskirche in Wendlingen. Es spricht ein alter Bekannter: der frühere Pfarrer in der Eusebiuskirche, Dieter Bofinger, jetzt Stuttgart/Berlin. Er war vor 15 Jahren mit dem damaligen Kirchengemeinderat Initiator der Horizonte-Reihe. Am kommenden Sonntag wird er anlässlich dieses kleinen Jubiläums – 15 Jahre Horizonte-Gottesdienste in Wendlingen – mit der Kirchengemeinde feiern.