(ez). Gabriela Letzing hat ihre Kandidatur für die OB-Wahl in Esslingen bekannt gegeben. Damit hat sich die Kandidatenriege auf fünf Bewerber vergrößert. 1966 in Bochum geboren, zog sie 1989 nach Berlin und vor 20 Jahren nach Esslingen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 15 und 20 Jahren.

Gabriela Letzing Foto: Bulgrin

Ihrem Lebenslauf kann man entnehmen, dass Letzing eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau und ein Studium an der Fachhochschule Potsdam absolvierte. 2001 erlangte sie ein Diplom in Kommunikationsdesign. In der Folge arbeitete sie freiberuflich, bei der Vhs Esslingen und in ihrer eigenen Agentur, bevor sie 2018 das vegane Bistro Delicantina eröffnete. Seit dessen Schließung Ende 2020 nimmt sie Aufträge als Kommunikationsdesignerin an und baut sich ein Geschäft für Beratung und Veranstaltungen rund um die vegane Küche und Nachhaltigkeit auf.