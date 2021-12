Schwerpunkte

Seit Anfang Dezember leitet Maria Daniela Stefanescu das Seniorenzentrum Taläcker der Zieglerschen in Wendlingen. Die 36-Jährige begann ihre Karriere in der Altenpflege ganz klassisch mit der Ausbildung zur Altenpflegerin bei einem kirchlichen Träger in Stuttgart. Als Fachkraft arbeitete sie dort einige Jahre und übernahm im Jahr 2017 die Aufgabe der stellvertretenden Wohnbereichsleitung. „Hier konnte ich meine ersten Erfahrungen als Führungskraft sammeln und entschied mich dann dazu, eine Weiterbildung als staatlich geprüfte Fachkraft zur Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit zu machen“, erzählt Stefanescu. Als solche sammelte sie auf zwei verschiedenen Stellen weitere Berufs- und Führungserfahrung. Der Wunsch, näher am Wohnort zu arbeiten und sich zeitgleich weiterzuentwickeln, führte nun dazu, dass sie sich auf die Stelle der Einrichtungsleitung im Taläcker bewarb. Diese war frei geworden, da ihr Vorgänger, der von allen geschätzte Einrichtungsleiter Bernhard Slenzka, ebenfalls wieder wohnortnäher arbeiten wollte und sich deshalb eine andere Stelle gesucht hatte. Stefanescu freut sich sehr auf die neue Aufgabe: „Ich bin ein Mensch, der Harmonie braucht und mit Überzeugung hinter dem steht, was er tut. Wichtig für mich ist ein hohes Maß an Menschlichkeit. Sowohl für die Bewohner als auch im Umgang mit den Mitarbeitenden“, sagt die Mutter zweier Kinder. pm