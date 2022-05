Schwerpunkte

Zwei neue Blitzersäulen für Aichtal

06.05.2022 05:30

Noch im Laufe des Jahres bekommen die Stadtteile Neuenhaus und Aich Blitzer.

AICHTAL. Gute Nachrichten für alle Aichtaler Bürger, die sich schon lange eine Verkehrsberuhigung in der Stadt wünschen: Nachdem die Stadtverwaltung beim Landratsamt Esslingen drei Blitzersäulen beantragt hatte, wurden nun zwei genehmigt. Noch in diesem Jahr wird eine Säule in der Schönaicher Straße in Neuenhaus, auf der Höhe der Bushaltestelle, aufgestellt und eine zweite in der Grötzinger Straße in Aich in der Nähe des Friedhofs. Die Kosten für die Geräte selbst trägt der Landkreis, die Installation der Geräte muss die Stadt Aichtal bezahlen. Pro Fundament und Stromanschluss fallen Kosten von 6000 Euro für die Stadt an. Bei den Anlagen handelt es sich um sogenannte bidirektionale Säulen, die die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen messen können. Von den Bußgeldern profitiert die Stadtkasse allerdings nicht. Da die Blitzer auf Landesstraßen installiert werden, bekommt der Landkreis die Gelder.