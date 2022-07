Schwerpunkte

Zwei neue Ausbildungsgänge an Schule in Nürtingen

02.07.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die berufliche Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen richtet zwei neue Ausbildungsgänge ein. In den Berufskollegien Pflege und Gesundheit können weitergehende Schulabschlüsse erworben werden. Die Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz bietet einen Berufsabschluss an.

In den Pflegeberufen wird dringend Nachwuchs an Personal gesucht. Symbolbild: Adobe Stock

NÜRTINGEN. An der Fritz-Ruoff-Schule auf dem Nürtinger Säer, einer beruflichen Schule des Landkreises, werden zwei neue Bildungsgänge in Berufsfeldern eingerichtet, in denen Nachwuchs händeringend gesucht wird. Geplant sind das Berufskolleg I und II mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege sowie eine Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz. Beide Schularten sollen ab dem Beginn des Schuljahres 2023/24 angeboten werden.