Zwei Corona-Fälle in Rehaklinik Bad Urach

14.03.2020 22:00, — E-Mail verschicken

BAD URACH (red). An den Fachkliniken Hohenurach wurden zwei Coronafälle bestätigt. Bei einer Pressekonferenz teilte der Reutlinger Landrat Thomas Reumann am heutigen Samstag mit, dass es sich bei den Infizierten um einen Patienten und einen Arzt handelt. Zwei weitere Ärzte würden zudem Symptome zeigen. Beide Ärzte befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Ebenso wurden nach Bekanntwerden der Fälle 200 der über 500 Patienten der Fachkliniken vorsorglich in häusliche Quarantäne entlassen. Die Zahl der verbleibenden Patienten soll weiter reduziert werden. Außerdem werden vorerst keine weiteren Patienten mehr aufgenommen.