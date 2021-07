Schwerpunkte

Zweckverband hat sich konstituiert

08.07.2021

Wahlen beim gemeinsamen Gutachterausschuss im Landkreis

NÜRTINGEN (pm). Zur konstituierenden Verbandsversammlung des neuen Zweckverbandes zur Zusammenfassung des Gutachterausschusswesens im Landkreis Esslingen hatte Bürgermeister Matthias Bäcker seine Kollegen kürzlich zum Start des Verbandes in die Stadthalle nach Nürtingen eingeladen.

Dass diese erste Einladung vom Bürgermeister der Stadt Neuffen ausgehen musste, war vorher in der Verbandssatzung festgeschrieben worden, der in den Monaten April und Mai 40 Gemeinderäte im Landkreis Esslingen zugestimmt hatten. Lediglich die Großen Kreisstädte Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern sind nicht dabei. Esslingen hatte von Anfang an schon abgesagt.

Auf der Tagesordnung standen ausschließlich Wahlen sowie die Verabschiedung vom Zweckverbandslogo. Zur Wahl des Verbandsvorsitzenden schlug Bäcker Oberbürgermeister Johannes Fridrich aus Nürtingen vor. Dass der Verbandsvorsitzende einer der beiden Oberbürgermeister aus Nürtingen oder Kirchheim sein solle, sei zielführend.

Letztendlich hätten sich die beiden Oberbürgermeister darauf verständigt, dass der Sitz des Verbandes in Nürtingen sein wird und es damit eine Selbstverständlichkeit sei, dass auch der Verbandsvorsitz dort hingehöre. Bei eigener Enthaltung wurde Johannes Fridrich einstimmig gewählt.