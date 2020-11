Schwerpunkte

Wegen Tälesbahn-Reparatur: Zusätzlicher Bus für Schülerverkehr von Neuffen nach Nürtingen

04.11.2020 05:30

Vom Bahnhof Neuffen fährt ab heute ein weiterer Bus nach Nürtingen

Triebwagen in Reparatur: Noch bis voraussichtlich 13. November fährt die Tälesbahn morgens mit nur drei Triebwagen. Als Zwischenlösung fährt ab heute ein weiterer Bus von Neuffen nach Nürtingen. Foto: NZ-Archiv

NEUFFEN/NÜRTINGEN (skr/pm). Seit dieser Woche fährt der Schülerzug der Tälesbahn sowohl morgens als auch mittags mit einem Triebwagen weniger als normal. Grund sind Reparaturarbeiten an einem Wagen. Weil Eltern, Schüler und auch Betreiber über die engen Verhältnisse in den Wagen in Zeiten von Corona besorgt sind, hat die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft (WEG) eine Lösung gefunden: Ab heute, Mittwoch, 4. November, fährt ab dem Bahnhof Neuffen parallel ein weiterer Gelenkbus. Dieser startet um 7.11 Uhr am Bahnhof und fährt ohne Halt in Linsenhofen nach Nürtingen-Vorstadt (Hölderlin-Gymnasium) und weiter bis zum Bahnhof Nürtingen. In Frickenhausen ist auch ein Einstieg an den Haltestellen Kelter (7.19 Uhr) und Uhlandstraße (7.22 Uhr) möglich.