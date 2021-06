Schwerpunkte

Zurück zu den Jusi-Weiden: Ziegen-Almauftrieb zwischen Jusi und Florian

29.06.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Da lächelten die Spaziergänger und Hunde stutzten. Wann kommen einem auf einem Waldweg schon mal 73 Ziegen entgegen? Am vergangenen Dienstagnachmittag trieben die Ziegenfreunde des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Kohlberg/Kappishäusern die Tiere von der „Weide Nr. 4“ am Florian zu den Weidegründen am Jusi.

Gemeinsam wurden die Ziegen zum Jusi getrieben. Foto: Böhm

KOHLBERG. Mehrmals im Jahr werden die Ziegen umgesiedelt, um an anderen Orten Landschaftspflege zu betreiben und sich natürlich auch die Bäuche vollzuschlagen. „Am Anfang haben wir es anders gemacht“, berichtet Stefan Tremmel, Vorsitzender der Albvereins-Ortsgruppe.