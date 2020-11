Schwerpunkte

Zur Mittagspause geht’s ins Festzelt

06.11.2020, Von Volker Haussmann

Weil der Platz in der Mensa nicht ausreicht, hat die Gemeinde Neckartenzlingen zur Ergänzung ein großes Zelt aufstellen lassen

Da wegen des eingeschränkten Platzangebots in der schuleigenen Mensa längst nicht alle Schüler dort essen können, haben viele im Sommer im Freien ihr Mittagessen zu sich genommen. Das geht im Winter aber nicht. Deshalb hat die Gemeinde auf dem Schulgelände ein Festzelt aufstellen lassen. Die Schüler haben das Angebot gern angenommen.

Wo sonst Bierkrüge gestemmt und Brathähnchen verspeist werden, lassen sich die Schüler des Neckartenzlinger Schulzentrums derzeit das vom ehrenamtlich tätigen Mensa-Team mit Liebe und Sorgfalt zubereitete Essen schmecken. Foto: Ralf Just

NECKARTENZLINGEN. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, hat man sich offenbar bei der Gemeindeverwaltung gedacht. Zwar wurde erst vor wenigen Jahren die Mensa im Schulzentrum, das momentan von circa 1800 Schülern besucht wird, vergrößert. Ausreichend Platz für alle, die in der Mittagspause in der Schule essen wollen, gibt es aber derzeit nicht. Zum einen wegen der Corona-Pandemie, die bestimmte Mindestabstände zwischen den Essenden vorschreibt, zum anderen weil ein Teil der Plätze in der Mensa für die bedarfsorientierte Betreuung von Grundschülern reserviert ist. Statt 150 können sich derzeit lediglich 46 Schüler dort zum Essen aufhalten, sagt Küchenleiterin Michaela Schwarz. Die Essensausgabe erfolgt zwar in drei Schichten. Da aber täglich zwischen 300 und 400 Essen vom ehrenamtlich tätigen Mensa-Team herausgegeben werden, reicht der Platz in der Mensa hinten und vorne nicht. In der warmen Jahreszeit suchten sich die Schüler auf dem Schulgelände einen Platz zum Essen. Das ist im Herbst und Winter allerdings nicht mehr möglich. Eine alternative Lösung musste her.