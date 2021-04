Schwerpunkte

Zum Friseur in Nürtingen nur noch mit Corona-Schnelltest

28.04.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Seit der vergangenen Woche gilt beim Friseurbesuch eine Testpflicht – Einige sagen deshalb ihre Termine lieber ab

Aufgrund der hohen Inzidenz muss fortan bei Friseurbesuchen ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Bereits vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht zwar grundsätzlich ausgenommen, doch auch sie müssen Nachweise erbringen. Wie wirken sich diese Maßnahmen auf das Geschäft aus? Wir haben bei einigen Friseursalons der Region nachgefragt.

Neben der Maskenpflicht gilt für Friseurbesuche seit der vergangenen Woche auch eine Testpflicht. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wer zum Frisör will, muss bereits seit der vergangenen Woche einen negativen Corona-Test vorweisen. Als Teil des Stufenplanes war diese Maßnahme gültig geworden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis die Hunderter-Marke an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten hatte. Die im Handel verfügbaren Selbsttests reichen als Nachweis allerdings nicht aus. Es muss sich mindestens um einen Antigen-Schnelltest handeln, wie sie zum Beispiel bei den Testzentren der Stadt, beim Arzt oder in Apotheken gemacht werden können. Darüber hinaus darf dieser nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Bereits Genesene müssen kein negatives Testergebnis vorweisen. Sie können einen Nachweis über ihre bestätigte Infektion vorzeigen. Auch vollständig geimpfte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen. Als vollständig geimpft gilt jeder, dessen zweite Corona-Schutzimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt. In diesem Fall genügt der Impfpass. Eine Maskenpflicht gilt ebenfalls weiterhin. Wie wirken sich diese neuen Maßnahmen auf das Geschäft aus?