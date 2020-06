Schwerpunkte

Zukunft des Wassers der Jusigruppe

02.06.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Gemeinderat diskutierte über bislang geheimes Strukturgutachten – Hochbehälter Raupental soll zeitnah saniert werden

Der Hochbehälter Raupental soll saniert werden. Foto: der

KOHLBERG. Der Kohlberger Gemeinderat will die Struktur der Jusigruppe beibehalten und empfahl am Freitag in seiner Sitzung im Feuerwehrgerätehaus, die bisher verschobene Sanierung des Raupentalbehälters zeitnah anzugehen.