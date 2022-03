Schwerpunkte

Züge fallen aus

01.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Von Freitag, 8. April (ab 19 Uhr) bis Freitag, 29. April, finden mehrere Baumaßnahmen zwischen Tübingen–Metzingen und Nürtingen statt. Deshalb wird der Streckenabschnitt zwischen Tübingen Hauptbahnhof, Metzingen und Nürtingen sowie zwischen Metzingen und Bad Urach für den Zugverkehr gesperrt. Die DB Regio Züge der Linie IRE 6 und RB 63 fallen im gesamten Zeitraum aus. Ab 23. April steht wieder ein Gleis zur Verfügung, dadurch können die Züge der SWEG Linie RB 18 zwischen Tübingen und Stuttgart fahren. Der Ersatzverkehr der betroffenen Linien wird entsprechend angepasst. Alternativ besteht die Möglichkeit, in Richtung Stuttgart die RB 63 zwischen Tübingen und Herrenberg zu nutzen, die im Halbstundentakt fährt und in Herrenberg den Umstieg auf die S-Bahn-Linie S1 ermöglicht.

Die genauen Fahrzeiten der Schienenersatzverkehr-Busse sowie die Fahrplanänderungen werden in Kürze in elektronischen Fahrplanmedien aktualisiert und in einer Onlinebroschüre zusammengefasst. pm