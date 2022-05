Schwerpunkte

Zirkus-Vorführung der Grundschule Neuffen

10.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

In der Neuffener Grundschule gab es am Samstag zwei Zirkusvorstellungen der Klassen eins bis vier. Zuvor hatte es eine Zirkus-Projektwoche an der Schule gegeben. Dafür kampierte der Projektzirkus „Piccolo“ samt Artisten und Zirkuszelt auf dem Schulhof. Alle Schülerinnen und Schüler hatten innerhalb der Woche die Möglichkeit, zwei Stunden pro Tag in die Zirkuswelt einzutauchen und die Bandbreite der Zirkusartistik auszuprobieren. Am Samstag konnten die neuen Artisten dann mit ihrem Können beim Jonglieren und Clown spielen, aber auch in der Seil-, Trapez- und Kugelartistik die Zuschauer bezaubern. Finanziert wurde das Projekt vom Förderverein der Grundschule Neuffen. mel Foto: Ludwig