Zahlen zu Corona zuletzt gesunken

10.11.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Landratsamt verzeichnet aber weiter Fälle in Schulen und Pflegeheimen

Ob die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie, die seit Montag vergangener Woche gelten, im Landkreis Esslingen bereits Wirkung gezeigt haben, ist schwer zu sagen. Die Zahlen schwanken wegen der Übermittlung der Fälle über das Wochenende stark. Vor gut einer Woche lag die Zahl zwischen circa 150 und über 160. Bis vergangenen Freitagmorgen ist die Inzidenzzahl auf 124,3 gesunken, gestern wurde sie wieder mit 160,2 angegeben. Im Verlauf der vergangenen Woche hatte sich jedenfalls eine Tendenz nach unten abgezeichnet.

Laut Anfrage bei Andrea Wangner, Pressesprecherin des Landratsamtes, werden die Schulen nicht als hauptsächliche Infektionsherde gesehen: „Wir verzeichneten gestern bei der Lagebesprechung insgesamt 149 Fälle an Schulen im Kreis.“ Dabei komme es eher seltener zu Folgefällen. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Kreis seit März lag laut dem Landesgesundheitsamt Stand Sonntag, 16 Uhr, bei 6039.

Laut einer Meldung des Landes, die sich allerdings auf Schulen und Klassen bezieht, seien in Baden-Württemberg Stand 6. November 240 von 4500 Schulen betroffen, 307 der insgesamt rund 67 500 Klassen seien bislang aus dem Präsenzunterricht herausgenommen worden.

Deutlich zurückgehend seien die Zahlen in Flüchtlingsunterkünften im Kreis Esslingen, so Kreis-Pressesprecherin Wangner. Mehr Sorge mache ein Anstieg in Pflegeeinrichtungen, momentan seien im Landkreis sieben betroffen.