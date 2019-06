Wunsch wird schon am Sonntag erfüllt



Im Gemeinderat Altenriet wurden die Ergebnisse des Jugendforums präsentiert

Bei einem Jugendforum in Altenriet haben 18 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren Wünsche an die Gemeinde geäußert. In der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat darüber informiert. Einer der Jugendwünsche wird bereits an diesem Sonntag umgesetzt. Die Sanierungsarbeiten für den Festplatz und die Panoramastraße sind nun auch vergeben.

ALTENRIET. Bei der letzten Sitzung des amtierenden Gemeinderats in Altenriet – beim nächsten Sitzungstermin am 16. Juli wird das neu gewählte Gremium eingesetzt und das alte verabschiedet – standen zwei Berichte von externen Gästen auf der Tagesordnung. Zunächst trug der für die offene Jugendarbeit in den drei Gemeinden Altdorf, Schlaitdorf und Altenriet zuständige Gerhard Frank vom Kreisjugendring (KJR) Esslingen die beim Jugendforum am 10. Mai in Altenriet von 18 Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren geäußerten Wünsche an die Gemeinde Altenriet vor. Der Gemeinderat will in den nächsten Sitzungen darüber entscheiden, welche Maßnahmen tatsächlich umsetzbar sind. Es gebe auch „zwei bis drei Sachen, die gleich in die Wege geleitet“ werden können, stellt Bürgermeister Bernd Müller fest.