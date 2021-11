Schwerpunkte

Wolfschlugener soll Ehefrau betäubt und vergewaltigt haben

27.11.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Es ist der Albtraum jeder Frau: betäubt und dann vergewaltigt werden. In Wolfschlugen soll das einer Frau zwischen den Jahren 2012 und 2014 mindestens acht Mal angetan worden sein – von ihrem Ehemann. Seit Freitag steht er vor Gericht .

STUTTGART/WOLFSCHLUGEN. Am Freitagmorgen hat vor der Siebten Strafkammer des Landgerichts Stuttgart der Prozess gegen einen 37-jährigen Mann begonnen. Der Angeklagte soll seiner damaligen Ehefrau zwischen 2012 und 2014 in mindestens acht Fällen schlafanstoßende Mittel verabreicht und sie daraufhin vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten sexuellen Missbrauch vor. Er sitzt seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft filmte der Angeklagte die Taten und speicherte die Videos auf einem USB-Stick, der im Prozess als Beweismittel dient. Die Missbrauchsfälle sollen in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars in Wolfschlugen stattgefunden haben. Die Geschädigte habe nichts von dem sexuellen Missbrauch mitbekommen und erst davon erfahren, nachdem der Daten-Stick mit den Videos aufgetaucht war.

Der Angeklagte sagte dem Gericht, er habe seit vielen Jahren mit Drogenproblemen und Depressionen zu kämpfen. Er habe bis zu seiner Inhaftierung mehrere Gramm Cannabis und Kokain pro Woche genommen, am Wochenende auch andere synthetische Drogen wie Ecstasy. Später begann er zudem mit Betäubungsmitteln zu handeln und wurde deswegen bereits zweimal verurteilt.