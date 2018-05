Wolfschlugen hat eine neue Pfarrerin

15.05.2018, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Am Sonntag wurde Verena Reinmüller in der evangelischen Kirche in ihr Amt eingesetzt

Am Sonntag trat Pfarrerin Verena Reinmüller ihren Dienst in der evangelischen Kirche Wolfschlugen an. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde sie von Pfarrer Gunther Seibold aus Neuffen in ihr Amt eingesetzt.

Investitur der neuen Pfarrerin (von links): Pfarrer Norbert Graf, Pfarrerin Verena Reinmüller, Kirchengemeinderatsvorsitzender Dieter Schenk und Pfarrer Gunther Seibold Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Der Investiturgottesdienst begann mit den fröhlichen Worten des Dankpsalms 100: „Jauchzet dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden!“ Pfarrer Norbert Graf, der seit 2015 an der Kirche ist, stimmte die zahlreichen Besucher auf diesen besonderen Gottesdienst ein: „Diese Investitur ist ein Anlass zur Freude!“ Die neue Pfarrerin wird Kollegin von Pfarrer Graf, der seit 2015 in Wolfschlugen ist, und Nachfolgerin von Pfarrerin Ute Werkmann-Eberhardt, die Ende April in den Ruhestand ging.