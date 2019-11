Wolfschlugen fördert Dachbegrünung

11.11.2019 05:30, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Gemeinde unterstützt Dachbegrünung und Regenwassernutzung für ein besseres Klima

In seiner letzten Sitzung beschloss der Wolfschlüger Gemeinderat mit einstimmigem Votum die Umsetzung eines neuen Förderprogramms zur Begrünung von Dächern und zur Nutzung des Regenwassers.

Begrünte Dächer werden in Wolfschlugen gefördert. Symbolbild: NZ-Archiv

WOLFSCHLUGEN. „Die Förderung des Umweltschutzes liegt uns sehr am Herzen“, sagte Bürgermeister Matthias Ruckh in der jüngsten Gemeinderatssitzung und stellte das überarbeitete Förderprogramm vor, das ab Januar 2020 durch einstimmigen Beschluss des Gremiums in Kraft treten wird. Die wichtigsten Ziele seien der Kampf gegen Starkregenereignisse sowie die Verbesserung des Klimas, so der Rathauschef. Seit den Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2008 und 2009 machen sich Gemeinderat und Verwaltung intensiv Gedanken um den Hochwasserschutz.