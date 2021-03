Schwerpunkte

Weiterentwicklung des Waldfriedhofs in Wolfschlugen

24.03.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Gemeinde Wolfschlugen will die Weiterentwicklung des Waldfriedhofs nun ganzheitlich angehen

Den Waldfriedhof hat die Gemeinde Wolfschlugen näher in den Blick genommen. Ein bundesweit agierender Friedhofsexperte aus Freiburg war am Montagabend im Gemeinderat zu Gast. Nun soll eine Konzeption für die zukünftige Entwicklung des Friedhofs erarbeitet werden – beginnend mit einem Strategietag, bei dem sich alle Bürger mit Wünschen einbringen dürfen.

Die Abstände zwischen den Urnenreihengrabfeldern sind den Gemeinderäten zu schmal. Sie stimmten für breitere Wege. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Bereits Ende Juli hatte die Gemeindeverwaltung mit Johan Homburg einen Fachmann in den Gemeinderat eingeladen, um mehr über die aktuelle Bestattungskultur zu erfahren. Dieser hatte sich für eine ganzheitliche Überarbeitung des Waldfriedhofs ausgesprochen und der Gemeinde Christoph Heuser von der Friedhofplanungsfirma Weiher aus Freiburg empfohlen. Das Unternehmen Weiher entwickelt Friedhofskonzepte und achtet dabei nicht nur auf die Gestaltung, sondern auch auf Wirtschaftlichkeit, Boden, Digitalisierung und Rechtssicherheit. Zunächst soll es einen Dialog mit allen Beteiligten geben. Bürger aller Altersstufen sollen an einem „Strategietag“ ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen, damit die dann folgenden Maßnahmen mit den Bedürfnissen der Nutzer übereinstimmen. Der Strategietag soll der Startschuss für die Friedhofsentwicklungsplanung werden. An jenem Tag soll es eine Friedhofsbegehung und anschließend einen Workshop mit allen Interessierten geben – moderiert vom Experten der Firma Weiher. Die Veranstaltung ist für vier Stunden eingetaktet. „Am Strategietag werden wir sehen, wo wir stehen und wohin wir uns entwickeln wollen“, erklärte Heuser. Er werde dann etwas planen. „In welche Richtung ich planen soll, müssen Sie mir sagen.“ Einstimmig war der Gemeinderat für dieses Vorgehen, das Kosten von 9912 Euro brutto verursacht.