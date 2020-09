Viel ist über das Vorhaben auf dem HOS-Areal am Bahnhof in Wendlingen spekuliert worden, seit bekannt wurde, dass sich dort nach jahrelangem Dornröschenschlaf etwas tut. Am Montag konnte sich die Bevölkerung in der Stadthalle selbst ein Bild vom Planungsvorhaben machen.

Weiterlesen