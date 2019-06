Wo sind die Krokodile?

21.06.2019, Von Thomas Krytzner

Spaziergängerin hat angeblich drei kleine Krokodile im Wasser gesehen – Bürgerseen bleiben bis Montag gesperrt

Trotz intensiver Suche durch Tierarzt und Mitarbeiter des Esslinger Tierheims konnten am Mittwochabend keine Krokodile in den Bürgerseen gefunden werden. Foto: Krytzner

KIRCHHEIM. Sind tatsächlich Krokodile in den Bürgerseen nahe des Flugplatzes Hahnweide? Zumindest hatte am Dienstagabend eine Spaziergängerin zu Beginn der Abenddämmerung drei Tiere im Wasser gesehen. Sofort eilte sie zum nahe gelegenen Kiosk und klopfte dort an Türen und Scheiben, wie Pächter Rainer Stradinger bestätigte. Gemeinsam verständigte man umgehend die Polizei. Die herbeigeeilten Streifen sahen sich noch am selben Abend an den Seen um, konnten aber vorerst keine Krokodile entdecken.