Wo geht’s denn da hin?

28.04.2020

Die Behauptung, dass es die Stadt Bielefeld nicht gebe, ist längst zu einem Klischee geworden, das jeder kennt. Doch was hat es mit der Gemeinde „Untersingen“ auf sich? Rund zwei Kilometer mit dem Fahrrad soll sie von Zizishausen entfernt liegen, so ist auf dem Radwegschild rund um den neuen Kreisverkehr vor dem örtlichen Rathaus zu lesen. Auch bei der Stadtverwaltung Nürtingen wusste man nichts von einer neuen Gemeinde im Kreis, aber machte sich auf die Suche nach des Rätsels Lösung. Und die fand Susanne Weisheit von der Pressestelle der Stadt beim Esslinger Landratsamt. Dieses ist für die Beschilderung der Radwege zuständig, wie Weisheit erklärt, und hier wusste man auch bereits vom Malheur beim Druck. „Solche Dinge passieren ja überall, wie wir alle wissen“, so Weisheit, die über das Schild auch schmunzeln muss: „Es wird natürlich in Kürze ausgetauscht.“ Dann weist der Weg den Ortsunkundigen wieder nach Unterensingen. Ein Untersingen gibt es nirgends in Deutschland. Bielefeld schon. jüp