Wird der Landschaftsschutz beachtet?

12.06.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Nabu Neuffen-Beuren sieht die Entwicklung der offenen Landschaft im Täle kritisch

Im Täle regt sich Unmut über den Umgang mit den Streuobstwiesen. Eigentlich gehören die Wiesen seit 30 Jahren zum Landschaftschutzgebiet, in Neuffen kommen sogar vielerorts noch weitere Schutzzonen hinzu. Viele Wiesenbesitzer scheint das nicht zu stören, trotz Verbots werden dort Gebäude und Zäune errichtet.

Zäune, Hecken, Gartenhäuser, Pools - so sollte es im Landschaftsschutzgebiet eigentlich nicht aussehen. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. Der Umgang mit den Streuobstwiesen ist ein heikles Thema, das in so mancher Gemeinde im Landkreis Esslingen die Gemüter erhitzt. Die Einen wollen auf ihrem Stückle zumindest ein bisschen Freizeitnutzen ermöglichen, die anderen pochen auf die geltende Rechtslage - und die schreibt seit nunmehr 30 Jahren vor, dass die Natur und Landschaft besonderen Schutz genießen. Wer also eine Hütte, eine Schaukel oder einen Zaun in einem Landschaftsschutzgebiet errichtet, verstößt gegen das Gesetz.